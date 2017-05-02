  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Trump, Putin ile telefonda Suriye'yi görüştü

ABD Başkan Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü.

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Trump, Putin ile telefonda Suriyeyi görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Suriye'deki son durumun ele alındığı ve iki liderin, "Suriye'deki ızdırabın çok uzun sürdüğü ve şiddetin sona ermesi için tüm tarafların yapabileceği her şeyi yapması gerektiği hususunda mutabık kaldığı" belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Devlet Başkanı Putin, Suriye'deki ızdırabın çok uzun sürdüğü ve şiddetin sona ermesi için tüm tarafların yapabileceği her şeyi yapması gerektiği hususunda mutabık kaldı." değerlendirmesi yapıldı.

Görüşmenin çok iyi geçtiği kaydedilen açıklamada, "(Suriye'de) insani ve diğer amaçlar için kalıcı barışı sağlamak amacıyla 'güvenli bölge' veya 'çatışmadan arındırılmış bölge' konuları konuşuldu." ifadesi kullanıldı.

ABD Astana'ya temsilci gönderecek

Ayrıca ABD'nin, 3-4 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşecek ateşkes görüşmelerine temsilci göndereceği vurgulandı.

Açıklamada Trump ile Putin'in, ayrıca Ortadoğu'da terörizmin sona erdirilmesi için beraber çalışılması konusunu ele aldıkları ve Kuzey Kore'deki "çok tehlikeli" durumun en iyi şekilde nasıl çözümlenebileceği konusunda da görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. AA

Etiketler: abd başkanı donald trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump-Putin görüşmesi, suriye, beyaz saray
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