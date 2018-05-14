Trump, provokasyona devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşınıyor.

Gazze sınırındaki protesto gösterilerinde onlarca kişinin şehit olduğu ve yüzlerce kişinin yaralandığı gün Twitter mesajında, "İsrail için harika bir gün" diyen Trump, açılışın FoxNews kanalından canlı yayınlanacağını belirtti.

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Mayıs 2018

Trump'ın provokatif kararı

ABD Başkanı Donald Trump, onlarca yıllık ABD politikası ve uluslararası uzlaşıdan saparak 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve şu ana kadar Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı. Trump'ın tek taraflı kararı İsraillileri memnun ederken Filistinlileri kızdırmış, karara uluslararası toplum tepki göstermişti.

ABD büyükelçiliğinin, yeni bina inşa edilene kadar Kudüs'teki bugün açılacak başkonsolosluğu geçici merkez olarak kullanması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber