  • 14 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.315
    EURO 5.174
  • BIST 103304.07
    ALTIN 182.952
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump, provokasyona devam ediyor

Trump, provokasyona devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin açılışı hakkında provokatif tweet'ler atmayı sürdürüyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump, provokasyona devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşınıyor.

Gazze sınırındaki protesto gösterilerinde onlarca kişinin şehit olduğu ve yüzlerce kişinin yaralandığı gün Twitter mesajında, "İsrail için harika bir gün" diyen Trump, açılışın FoxNews kanalından canlı yayınlanacağını belirtti.

 

Trump'ın provokatif kararı

ABD Başkanı Donald Trump, onlarca yıllık ABD politikası ve uluslararası uzlaşıdan saparak 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve şu ana kadar Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı. Trump'ın tek taraflı kararı İsraillileri memnun ederken Filistinlileri kızdırmış, karara uluslararası toplum tepki göstermişti.

ABD büyükelçiliğinin, yeni bina inşa edilene kadar Kudüs'teki bugün açılacak başkonsolosluğu geçici merkez olarak kullanması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: twitter, Trump, provokasyon, kudüs, israil, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER