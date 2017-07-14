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Trump, Paris'te hava ulaşımını felce uğrattı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un davetlisi olarak Paris'e gelen ABD Başkanı Trump'ın başkentten ayrılışı sırasında Orly Havaalanı'ndaki seferler önemli ölçüde aksadı.

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Trump, Pariste hava ulaşımını felce uğrattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Paris'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın başkentten ayrılışı sırasında Orly Havaalanı'ndaki seferler önemli ölçüde aksadı.

BFM televizyon kanalı, Donald Trump için alınan ilave güvenlik önlemleri yüzünden uçak seferlerinde uzun süre gecikmeler yaşandığını ve bu durumun yolcuları kızdırdığını duyurdu.

Orly Havaalanı'nda uzun süre beklemek zorunda kalan yolcular, sosyal medya hesaplarında, oluşan uzun kuyrukların fotoğraflarını paylaştı ve tepki gösterdi.

Fransa'da yaz sezonun başlamasıyla başkentten ayrılan Parislilerin akın ettiği Orly Havaalanı'ndaki gecikmeler 4 saate kadar ulaştı.

Trump'un Paris'e gelişi nedeniyle dün de ünlü Eyfel Kulesi ve Notre Dame Kilisesi kapılarını ziyaretçilere kapatmıştı.

Macron ile dün Elysee Sarayı'nda görüşen ABD Başkanı Trump, bugün Champs Elysee Meydanı'nda "14 Temmuz Ulusal Gün" kutlamaları askeri geçit törenini izlemişti.

Etiketler: Trump, Macron, fransa, fransa cumhurbaşkanı, Paris
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