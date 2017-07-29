  • 29 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Trump Özel Kalem Müdürlüğüne İç Güvenlik Bakanı Kelly'i atadı

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'un yerine İç Güvenlik Bakanı John F. Kelly'i atadığını duyurdu.

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Trump Özel Kalem Müdürlüğüne İç Güvenlik Bakanı Kellyi atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'un yerine İç Güvenlik Bakanı John F. Kelly’i atadığını bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "General/Bakan John F. Kelly’i Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak atadığımı bildirmekten memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

Kelly’i "büyük bir Amerikalı ve büyük bir lider" olarak tanımlayan Trump, şunları kaydetti:

"John, İç Güvenlik Bakanlığında da inanılmaz bir iş yaptı. O benim yönetimimin gerçek bir yıldız oldu. Reince Priebus'a hizmetleri ve ülkesine bağlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte çok şey başardık ve onunla gurur duyuyorum."

Amerikan medyasına konuşan Beyaz Saray kaynakları ise Priebus'un Perşembe günü istifa ettiğini öne sürdü.

Etiketler: ABD başkanı Trump, John F. Kelly
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