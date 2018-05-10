Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i ağırlayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ziyaretiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Başkan Donald J. Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Beyaz Saray'da 16 Mayıs'taki ilk tarihi ziyaretinde ağırlayacaktır. Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ortak çıkarların devamı ve artan meydan okumalara cevap bulabilmek için ABD-Özbekistan ikili stratejik ortaklığını tazeleyecektir."

Açıklamada, iki liderin Özbekistan'daki reform süreçlerini, ikili ticaret ve yatırım imkanlarını ve Afganistan da dahil bölgesel güvenlikle ilgili konuları ele almasının beklendiği kaydedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı görevini 2016'dan bu yana sürdüren Mirziyoyev, Beyaz Saray'da ilk kez ağırlanacak.

Kaynak: AA