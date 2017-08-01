'Trump, oğlunun açıklamasını dikte etti'

ABD Başkanı Donald Trump’ın, oğlu Donald Trump Jr.’a Rus bir avukatla görüşmesine ilişkin yanıltıcı olduğu belirtilen açıklamayı hazırlattığı iddiası ortaya atıldı.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Trump G-20 Zirvesi kapsamında Almanya’nın Hamburg kentinde iken oğlunun Rus hükümeti ile ilişkisi bulunduğu idda edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile görüştüğü bilgisi basına sızdırıldı. Başkan Trump’ın danışmanları, bunun üzerine oğul Trump'ın kendisinin bir açıklama yapması gerektiğini gündeme getirdi.

Washington Post, danışmanların Trump Jr. ile Rus avukat arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktığında Beyaz Saray’ın açıklamalarının yanlış olmaması açısında bu şekilde hareket etmenin daha doğru olacağını düşündüklerini yazdı. Gazetenin iddiasına göre, Hamburg’dan Washington’a dönüş yolunda Trump, oğluna, görüşmenin Rus çocuklarının Amerikalılarca evlatlık edinmesine yönelik olduğu yönünde bir açıklama yapmasını istedi.

Oğul Trump’ın açıklamasının New York Times gazetesine yapıldığına işaret edilen Washington Post'un haberinde, "Trump tarafından dikte edilen bu açıklamanın" yanıltıcı olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Gazetede, Trump’ın oğlu Rus avukat Veselnitskaya ile görüşmeyi avukatın elinde babasının rakibi Hillary Clinton ile ilgili önemli bilgilerin bulunduğuna yönelik bir elektronik posta aldıktan sonra kabul ettiği iddiası yer aldı.

Washington Post’a konuşan Trump’ın bir danışmanı ise bu adımın gereksiz olduğunu ve Trump’ın oğlunun bu konuya müdahil olmaması gerektiğini belirtti.

İsmi açıklanmayan danışman, “Şimdi birileri çıkıp onun (Trump) yanıltmaya kalkıştığını savunabilir. Bazıları çıkıp başkan sizin tüm doğruları söylemenizi istemiyor diyebilir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu iddiaların Trump’ı yasal olarak riske soktuğu belirtiliyor.

Rusya’nın ABD seçimlerini etkilediği iddiaları uzun süredir ABD’de tartışma konusu iken Rusya soruşturmasına Özel Yetkili Savcı olarak eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Robert Mueller atanmıştı.

Adalet Bakanı Jeff Sessions da isminin Rusya soruşturmasında anılması üzerine ,kendisini soruşturmadan çekip Mueller’i görevlendirmişti.