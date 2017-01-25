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Buradasınız : » » "Trump, NATO'nun etkili olduğunu düşünmüyor"

"Trump, NATO'nun etkili olduğunu düşünmüyor"

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, "Donald Trump NATO'nun kuruluş amacına uygun hareket ettiğini veya etkili olduğunu düşünmüyor" dedi.

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&quot;Trump, NATOnun etkili olduğunu düşünmüyor&quot;

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Trump'ın NATO'ya bakışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, sık sık "modası geçmiş bir kurum" olarak nitelediği NATO ile ilgili Beyaz Saray Sözcüsü'nden de bir açıklama geldi.

Sözcü Sean Spicer, günlük basın toplantısında Trump'ın NATO ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

Spicer, "Donald Trump NATO'nun kuruluş amacına uygun hareket ettiğini veya etkili olduğunu düşünmüyor" dedi.

Ülkenin yeni Savunma Bakanı James Mattis'in dün yaptığı "Washington'ın NATO ittifakıyla sarsılmaz bağı olduğu" açıklamasına da değinen sözcü, bu sözlerin NATO için bir reform önerisi olarak yorumlanmasını istedi.

Trump, daha önceki açıklamalarında NATO'nun artık "işlevsiz" olduğunu ve bu kuruma "gereğinden fazla para aktarıldığını" savunmuştu.

Sözcü Spicer da, Trump'ın NATO'ya aktarılan para ile bu kurumdan alınan çıktıları kıyasladığını ve sonuçları yeterli bulmadığını dile getirerek, önceki açıklamaları savundu. 
 

Etiketler: Trump, abd, nato, beyaz saray süzcüsü, spicer
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