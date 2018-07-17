Trump: NATO sırf benim sayemde yeniden güçlü

11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan ve ardından Helsinki'de Putin'le tarihi bir görüşme gerçekleştiren Trump, Beyaz Saray'a döndü.

Trump, dönüşünün ardından Twitter'dan paylaştığı ilk mesajda. " NATO ile harika bir buluşma oldu. Müttefik ülkeler 33 milyar dolardan daha fazla ödedi ve gelecekte yüzlerce milyar dolar fazla ödeyecekler, sırf benim sayemde. NATO zayıftı ama şimdi yeniden güçlendi. (Rusya için kötü) Medya sadece liderlere kaba davrandığımdan söz ediyor, ama paradan hiç bahsetmiyor.'' dedi.

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Temmuz 2018

NATO ile iyi, Putin ile daha iyi bir görüşme

Trump ardından paylaştığı mesajda ise yine medyaya yüklendi. "NATO ile harika bir görüşme yaparken ve büyük miktarda paralar kazanırken, Putin ile daha iyi bir görüşe yaptım." diyen Trump, medyanın olanları doğru yansıtmadığını ve sahte haberlerin devam ettiğini söyledi. Trump ayrıca, ABD ekonomisinin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Temmuz 2018

The economy of the United States is stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber