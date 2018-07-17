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Trump: NATO sırf benim sayemde yeniden güçlü

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa turu dönüşü Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sırf benim sayemde NATO artık yeniden güçlü." dedi.

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Trump: NATO sırf benim sayemde yeniden güçlü

11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan ve ardından Helsinki'de Putin'le tarihi bir görüşme gerçekleştiren Trump, Beyaz Saray'a döndü.

Trump, dönüşünün ardından Twitter'dan paylaştığı ilk mesajda. " NATO ile harika bir buluşma oldu. Müttefik ülkeler 33 milyar dolardan daha fazla ödedi ve gelecekte yüzlerce milyar dolar fazla ödeyecekler,  sırf benim sayemde. NATO zayıftı ama şimdi yeniden güçlendi. (Rusya için kötü) Medya sadece liderlere kaba davrandığımdan söz ediyor, ama paradan hiç bahsetmiyor.'' dedi.

 


 

NATO ile iyi, Putin ile daha iyi bir görüşme

Trump ardından paylaştığı mesajda ise yine medyaya yüklendi. "NATO ile harika bir görüşme yaparken ve büyük miktarda paralar kazanırken, Putin ile daha iyi bir görüşe yaptım." diyen Trump, medyanın olanları doğru yansıtmadığını ve sahte haberlerin devam ettiğini söyledi. Trump ayrıca, ABD ekonomisinin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti.

 


 

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, nato
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