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Trump: Meksika sınırına 2 ila 4 bin arası asker konuşlandıracağım

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülene kadar sınırın ABD askerleri tarafından korunacağını açıklamasının ardından, yerleştirilecek asker sayısını da açıkladı.

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Trump: Meksika sınırına 2 ila 4 bin arası asker konuşlandıracağım

ABD Başkanı Donald Trump, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin güney sınırına İç Asayiş Birlikleri yerleştirme planını değerlendirdi.

Sınıra kaç asker konuşlandırılacağına ilişkin bir soruya Trump, "2 bin ila 4 bin arasında bir sayı." yanıtını verdi.

Trump ayrıca bu birliklerin tamamının veya büyük bir bölümünün Meksika sınırına duvar inşa edilinceye kadar bu bölgede kalacağını belirtti.

Sınır Güvenlik Destek Birimi kuruldu

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yazılı bir açıklamayla Savunma Bakanı Jim Mattis'in, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ile Trump'ın güney sınıra asker konuşlandırma teklifi üzerinde çalıştığını söyledi.

Asayiş Birliklerinin havacılık, mühendislik, gözlem, iletişim, araç bakım ve lojistik destek görevlerini üstleneceği duyurulan açıklamada, bu birliklerin silahlı olup olmayacağı ve kaçak göçmenleri gözaltına alma gibi işleri de yapıp yapmayacaklarına değinilmedi.

Açıklamada, "Derhal yürürlüğe girmek üzere Savunma Bakanlığı iç savunma ve küresel güvenlikten sorumlu Bakan Yardımcısı Kenneth P. Rapuano öncülüğünde yeni bir Sınır Güvenlik Destek Birimi kurulmuştur." ifadesine yer verildi.

Söz konusu birimin Savunma ile İç Güvenlik bakanlıkları arasında bilgi akışına yönelik koordinasyon çalışmalarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: meksika, asker, abd başkanı donald trump
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