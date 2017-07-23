Trump, medyaya ateş püskürdü

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın geçen yıl başkanlık seçim kampanyası döneminde bir Rus yetkiliyle seçim hakkında konuştuğuna yönelik iddialara yer veren Washington Post gazetesine tepki gösterdi.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu istihbarat bilgilerinin medyaya sızdırılmasının yasa dışı olduğunu belirtti.

Sessions hakkındaki iddiayla ilgili yorum yapmayan Trump, "Washington Post'tan yeni bir istihbarat sızıntısı, bu sefer Adalet Bakanı Sessions'a karşı. (Eski FBI Direktörü James) Comey'ninki gibi bu yasa dışı sızıntılar sona ermeli. Başarısız New York Times, ABD'nin en çok aranan terörist (DEAŞ lideri) Bağdadi'yi öldürme çabalarını engelledi." ifadelerini kullandı.

Washington post tarafından dan yayımlanan bir haberde, Sessions ile Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'ın geçen yılki bir görüşmesinde ABD'deki başkanlık seçimleri ve Trump'ın Rusya'ya bakışı gibi konuları konuştuklarını iddia edilmişti.

Önce yalanladı sonra kabul etti

Sessions, iddiayla ilgili ilk açıklamalarında herhangi bir Rus yetkiliyle görüşmediğini söylemiş ardından bu görüşmeyi kabul etmiş ancak başkanlık seçimleriyle ilgili herhangi bir şey konuşmadıklarını savunmuştu.

ABD kamuoyunda ise Sessions'ın kongrede bu konuda yalan ifade verip vermediği ve yalan bilgilendirmede bulunduysa istifa etmekle kalmayıp suçlu konumuna da düşebileceği tartışmaları başladı.

Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama daha yaparak af yetkisiyle ilgili dolaylı değerlendirmede bulundu.

Bir ABD başkanının af yetkisinin zaten bilinen bir konu olduğunu kaydeden Trump, "Bunun sadece kendi aleyhlerine ortaya atılan bir sızıntıdan sonra kamuoyunun gündemine getirilmesinin kasıtlı olduğunu" savundu.

Sessions, mart ayında bir açıklama yaparak, Moskova yönetiminin ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmadan çekildiğini duyurmuştu.

Trump, New York Times gazetesine önceki gün verdiği bir mülakatta, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin soruşturma ve Adalet Bakanı Sessions'ın "çıkar çatışması" ihtimali nedeniyle soruşturma sürecinden çekilmesini değerlendirerek, "Açıkçası bu, Başkan'a yapılan büyük haksızlık." ifadesini kullanmıştı. Bu kararı baştan bilse farklı davranacağını anlatan Trump, "Sessions soruşturmadan çekilmemeliydi. Eğer çekilmeyi düşünüyordu ise bunu bana baştan söylemeliydi. Ben de başkasını bakan seçerdim." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın açıklaması üzerine konuşan Sessions ise istifa etmeyi düşünmediğini dile getirerek, "Bu işi ve bakanlığı seviyoruz. Şartlar uygun olduğu sürece göreve devam etmeyi planlıyorum." demişti.