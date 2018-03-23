Trump, McMaster'ın görevine son verdi

ABD Başkanı Trump'ın görevden aldığı isimlere McMaster da eklendi. Trump sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından McMaster'ın, görevini 9 Nisan'da John Bolton'a devredeceğini duyurdu.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Mart 2018

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ile karşılıklı olarak anlaşan McMaster'ın görevinden istifa edeceği belirtildi.

Trump'ın, rahat bir geçiş dönemi olması için McMaster'dan gelecek ayın ortasına kadar görevine devam etmesini istediği aktarılan açıklamada, Korgeneral McMaster'ın da bunu kabul ettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, McMaster'ın görevinden ayrılmasının ardından yerine ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi John Bolton'ın getirileceği ifade edildi.

Trump, 13 Mart'ta da Tillerson'ı görevden almıştı

ABD Başkanı Trump, geçen salı günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevine son vermiş ve yerine ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'yu seçtiğini açıklamıştı.

Başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak "yalan söylediği" gerekçesiyle 13 Şubat 2017 tarihinde görevinden istifa etmiş, onun yerine Herbert Raymond McMaster getirilmişti.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde Başkan Trump'ın Herbert Raymond McMaster konusunda net olarak karar verdiği, sadece muhtemel adaylarla ilgili araştırma yaptırdığı ve değişim için doğru zamanı beklediği iddia edilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü yalanlamıştı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Herbert Raymond McMaster'ın gönderileceği iddialarını yalanlamıştı.

McMaster'ın yerine atanacak Bolton ise 2005-2006 döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

ABD basınında, 9 Nisan'da görevi devralması beklenen John Bolton'ın dış politika konularını görüşmek için Trump ile sıkça buluştuğu belirtiliyor. İkilinin dün Beyaz Saray'da özel bir görüşme gerçekleştirdiği de ifade ediliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA