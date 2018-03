Trump, McMaster'ın görevine son verdi

ABD Başkanı Trump'ın görevden aldığı isimlere McMaster da eklendi. Trump sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından McMaster'ın, görevini 9 Nisan'da John Bolton'a devredeceğini duyurdu.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.