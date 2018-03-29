Trump, May ile casus krizini görüştü

Çift taraflı casus Sergey Skripal ve kızını hedef alan kimyasal silah saldırısının ardından kriz büyüyor.

Casus krizi ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in de gündemindeydi.

İki lider görüşmesinde ağırlıklı olarak Rusya'nın casusluk faaliyetleriyle ilgili konuları konuştu.

Rus casusluk ağının çözülmesi

Trump ve May, Rusya'nın ABD ve İngiltere'deki gizli faaliyetlerinin engellenmesi ve bu iki ülkedeki muhtemel yeni kimyasal silah saldırılarının önlenmesi için Rus casusluk ağının çözülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

ABD yönetimi, son olarak İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı almıştı.

CLOUD da ele alındı

ABD'de CLOUD (Verilerin Yasal Yurtdışı Kullanımının Açıklığa Kavuşturulması) Yasası olarak bilinen yasanın kabul edilmesinin iki ülke arasındaki iş birliğini nasıl etkileyeceği konusu da ele alındı.

ABD Başkanı Trump tarafından birkaç gün önce imzalanan yasa, ABD hükumetinin, yabancı hükümetlerin yanı sıra kendi vatandaşlarına dair ABD teknoloji şirketleri tarafından saklanan özel verilerin erişimine izin veriyor.

Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olan yasa, özellikle kişisel verilere hükümetin erişimini sağlaması dolayısıyla farklı toplumsal kesimler tarafından eleştiriliyordu.

Kaynak: AA, TRT Haber