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Trump'tan Macron'a teklif: Avrupa Birliği'nden ayrılıp bizimle devam edin

ABD Başkanı Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, "Neden Avrupa Birliği'nden ayrılmıyorsunuz?" diye sorarak, ABD ile ticaret anlaşması yapmayı teklif ettiği iddia edildi.

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Trumptan Macrona teklif: Avrupa Birliğinden ayrılıp bizimle devam edin

ABD merkezli Washington Post'ta Josh Rogin'in köşesinde yer verdiği bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Avrupa Birliği'nden ayrılmaları gerektiğini söyledi. 

İki Avrupalı yetkiliye dayandırılan habere göre Trump, Fransa'nın AB'den ayrılması durumunda ABD ve Fransa arasında imzalanacak ikili bir ticaret anlaşmasından AB üyeliğinden daha çok yararlanacağını söyledi.

Beyaz Saray'ın iddialara yanıt vermediği aktarıldı.

Fransa, AB'nin en güçlü üyelerinden biri. Trump ise genel olarak uluslararası kurumlara ve anlaşmalara olan güvensizliği ile biliniyor.

Ortaklıklardan çekiliyor

Trump, Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakere etme taraftarı olduğu gibi Transpasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'ndan (TPP) çekildi.

'Önce ABD' şiarını benimseyen Trump, AB ülkelerinin de içinde bulunduğu ülkelere çelik ve alüminyum ihtilatına Haziran başında yeni vergiler getirmişti.

Trump aynı zamanda NATO üyeliğine de şüpheyle yaklaşıyor.

Bu durum kapsamlı bir ticaret savaşına yönelik endişeleri artırmıştı.

Kaynak: Washington Post, BBC

Etiketler: Trump, teklif, Macron, fransa, abd
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