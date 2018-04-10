Trump, Latin Amerika gezisini iptal etti

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere ABD’de olacağı, Latin Amerika Zirvesi için Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görevlendirileceği belirtildi.

Trump'ın zirveye katılmak için Peru'ya gelmesi ve sonra Kolombiya'yı ziyaret etmesi planlanıyordu.

48 saat vermişti

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, 48 saat içerisinde Suriye ile ilgili önemli bir kararı açıklayacaklarını beyan etmişti. Askeri seçeneklerin masada olup olmadığıyla ilgili soruya, "Hiçbir seçenek masanın dışında değil." diye cevap veren Trump, saldırının sorumlularıyla ilgili olarak da, "Eğer Rusya, Suriye, İran ya da hepsi beraberse bunu göreceğiz ve cevapları yakında öğreneceğiz." dedi.

Kaynak: Reuters