Trump Kuzey Kore'ye yine gözdağı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmada Kuzey Kore'ye ilişkin karanlık bir tablo çizerek, Pyongyang yönetimine "Bizi hafife almayın ve sınamayın." mesajını gönderdi.

Trump, Asya turunun ikinci durağı başkent Seul'deki temasları kapsamında Güney Kore Ulusal Meclisi'nde konuştu.

"Yurt dışında köle olarak çalışmaya razılar"

Güney Koreli milletvekillerine Kuzey Kore ile ilgili karanlık bir tablo çizen ABD lideri, Kim Jong-un liderliğindeki ülkeye ilişkin, "O kadar kasvetli bir durumdalar ki hükümet çalışanları bile ülkeyi terk edip yurt dışında köle olarak çalışmaya razı oluyor." ifadesini kullandı.

Trump, "Kuzey Kore'de yaşamaktansa köle olmayı bile göze alıyorlar." diyerek, bu ülkeyi "kimsenin hak etmediği bir cehennem" olarak niteledi.

"Kuzey Kore halkının açlıktan öldüğünü" söyleyen Donald Trump, Kim yönetiminden "zalim diktatörlük" diye bahsetti.

ABD Başkanı, "Pyongyang'ı hak ihlalleri ve yolsuzluk içinde olmak, ayrıca Kore Yarımadası'nda güç yoluyla barış istemekle" suçladı.

"Yurt dışında çatışma arıyor"

Pyongyang'ın nükleer ve balistik denemelerini "Kim rejimi yurt içindeki genel rahatsızlığı dağıtmak için yurt dışında çatışma arıyor." ifadesiyle yorumlayan Trump, Kuzey'e "Bizi hafife almayın ve sınamayın." çağrısını yaptı.

ABD lideri Trump, "Daha başarılı bir Güney Kore, Kim rejiminin kalbindeki kara fanteziyi daha kararlı bir şekilde gözden düşürecektir. Biz bekledikçe tehlike daha çok büyüyor ve seçenekler ise azalıyor." diye konuştu.

Son 25 yılda Güney Kore'ye resmi ziyaret düzenleyen ilk ABD Başkanı olan Trump, programına dün ABD'nin en büyük yurt dışı askeri üssü olan Camp Humpshrey'i ziyaret ederek başlamış, ev sahibi ülke lideri Moon Jae-in ile bir araya gelerek Kuzey Kore meselesi ve ikili ticaret konularını ele almıştı.

Kaynak: AA