  • 03 EYLÜL 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.432
    EURO 4.075
  • BIST 110010.49
    ALTIN 146.078
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump, Kuzey Kore'ye ateş püskürdü

Trump, Kuzey Kore'ye ateş püskürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin yeni nükleer denemesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump, Kuzey Koreye ateş püskürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin yeni nükleer denemesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore, büyük bir nükleer deneme yapmıştır. Sözleri ve hareketleri ABD için düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'yi "haydut bir devlet" olarak tanımlayan Trump, bu ülkenin kendisine yardım etmeye çalışan ama çok da başarılı olamayan Çin için büyük bir "tehlike ve utanç" olduğunu kaydetti.

Trump, "Güney Kore, onlara söylediğim gibi, Kuzey Kore'yi yatıştırma görüşmelerinin bir işe yaramayacağı sonucuna varıyor, onlar tek bir şeyden anlar!" yorumunda bulundu.

Kuzey Kore yetkilileri, yeni geliştirdikleri kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini kaydetmişti. Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde, denemenin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.

Etiketler: Trump, Kuzey Kore, Kim Jong Un
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER