Trump, Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 Amerikan vatandaşını karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte ülkeye dönen 3 Amerikan vatandaşını karşılamak için Washington'daki askeri havaalanına gitti.

Trump, serbest bırakılan 3 vatandaşı, eşi Melania Trump ve yardımcısı Mike Pence ile karşıladı.

Daha sonra kameraların karşısına geçen Trump ve beraberindekiler, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Trump, "Bu üç harika insan için özel bir gece" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore ile nükleer anlaşma

Trump ayrıca, Kuzey Kore ile bir nükleer anlaşma yapılması olasılığına gönderme yaptı ve "İnsanların uzun yıllar boyunca gerçekleşeceğini düşünmediği bir şey yapıp yapamayacağımızı göreceğiz" dedi.

"Kore yardımadasını nükleerden arındırmak, gururla elde ettiğim bir başarı olacak" diyen Trump, Kim Jong-un'un, ülkesini "gerçek dünyaya" getirmek istediğine inandığını belirtti.

Kuzey Kore'nin olumlu adımı ABD-Kuzey Kore zirvesi öncesinde gelmiş, tutuklular dün serbest bırakılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore'nin 3 Amerikan vatandaşını serbest bıraktığını açıklamıştı.

Kuzey Kore'de tutuklanıp serbest bırakılan 3 ABD vatandaşı şunlar:

Kim Hak-song: Kim, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan bir isimdi. "Düşmanca eylemler" suçlamasıyla Mayıs 2017'de gözaltına alınmıştı. Reuters'in bir haberinde, Kim Hak-song'un internette paylaştığı bir mesajda yazdıklarına yer verilmişti. Kim mesajında kendisini, Kuzey Kore'de deneysel bir tarım merkezi kurmayı amaçlayan Hristiyan misyoner olarak tanımlıyordu.

Tony Kim: Kim Hak-song'un gözaltına alınmasından iki hafta önce, Tony Kim adlı ABD vatandaşı casusluk suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Tony Kim, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bir ay çalıştıktan sonra ABD'ye dönmeye hazırlanıyordu. Güney Kore basını, Tony Kim'in 55 yaşında olduğunu ve Kuzey Kore'de insani yardım faaliyetlerine katıldığını yazmıştı.

Kim Dong-chul: Güney Kore doğumlu ABD vatandaşı Kim Dong-chul, 2015'te gözaltına alınmış ve 2016'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl ağır iş cezasına çarptırılmıştı. Duruşmalar başlamadan önce Kim Dong-chul, Kuzey Kore hükümetinin organize ettiği bir basın toplantısında kameraların karşısına çıkarılmış ve Güney Kore'ye askeri sırlar sızdırdığını itiraf ettiğini söylemişti.

Kaynak: Reuters