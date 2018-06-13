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Trump: Kuzey Kore artık nükleer tehdit değil

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi ABD - Kuzey Kore zirvesinin ardından, "Herkes kendini güvende hissedebilir. Kuzey Kore artık nükleer tehdit değil" dedi.

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Trump: Kuzey Kore artık nükleer tehdit değil

Singapur'dan Washington'a dönen Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Şimdi indim. Herkes kendini ofise geldiğim günden itibaren daha güvende hissedebilir. Artık Kuzey Kore nükleer bir tehdit değil. Kim Jong-un ile buluşmak ilginç ve olumlu bir deneyimdi. Kuzey Kore'nin gelecek için büyük bir potansiyeli var" paylaşımını yaptı.


 

Obama'ya da mesaj gönderdi

Konuyla ilgili ikinci bir Twitter mesajı atan Trump, "Göreve gelmeden önce insanlar Kuzey Kore ile savaşacağımızı varsayıyordu. Başkan Obama, 'Kuzey Kore bizim en büyük ve en tehlikeli problemimiz' demişti. Artık değil. İyi uykular!" ifadelerini kullandı.


 

ABD - Kuzey Kore zirvesi

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, dün Singapur’da bir araya gelmişti. Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması, iki ülke arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konularında bir dizi taahhüdü içeren ortak açıklamaya imza atmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, Kuzey Kore, Kim Jong Un, abd
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