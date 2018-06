Trump: Kuzey Kore artık nükleer tehdit değil

Singapur'dan Washington'a dönen Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Şimdi indim. Herkes kendini ofise geldiğim günden itibaren daha güvende hissedebilir. Artık Kuzey Kore nükleer bir tehdit değil. Kim Jong-un ile buluşmak ilginç ve olumlu bir deneyimdi. Kuzey Kore'nin gelecek için büyük bir potansiyeli var" paylaşımını yaptı.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!