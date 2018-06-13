Trump: Kuzey Kore artık nükleer tehdit değil

Singapur'dan Washington'a dönen Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Şimdi indim. Herkes kendini ofise geldiğim günden itibaren daha güvende hissedebilir. Artık Kuzey Kore nükleer bir tehdit değil. Kim Jong-un ile buluşmak ilginç ve olumlu bir deneyimdi. Kuzey Kore'nin gelecek için büyük bir potansiyeli var" paylaşımını yaptı.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Haziran 2018

Obama'ya da mesaj gönderdi

Konuyla ilgili ikinci bir Twitter mesajı atan Trump, "Göreve gelmeden önce insanlar Kuzey Kore ile savaşacağımızı varsayıyordu. Başkan Obama, 'Kuzey Kore bizim en büyük ve en tehlikeli problemimiz' demişti. Artık değil. İyi uykular!" ifadelerini kullandı.

Before taking office people were assuming that we were going to War with North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer - sleep well tonight! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Haziran 2018

ABD - Kuzey Kore zirvesi

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, dün Singapur’da bir araya gelmişti. Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması, iki ülke arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konularında bir dizi taahhüdü içeren ortak açıklamaya imza atmıştı.

Kaynak: TRT Haber