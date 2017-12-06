Trump: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın vakti gelmiştir

[ABD'nin Kudüs Provokasyonu]

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın konuşmasından önemli satırbaşları şöyle:

-Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın vakti gelmiştir.

-İsrail-Filistin sorununda yeni yaklaşım gerekiyor.

-Dışişleri Bakanlığı'na, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlanması talimatını verdim.

-İsrail'in kendi başkentini belirleme hakkı var.

-ABD, bu adımı ile barış taahhüdünden vazgeçmiş değildir.

-Bu karar, nihai sınırlar konusunda bir taraf tuttuğumuz anlamına gelmemektedir.

-Eğer taraflar isterse, 2 devletli çözüme geri dönebiliriz.

-ABD, hem İsrail hem de Filistinliler tarafından kabul edilebilir bir barışa yardım etme taahhütüne derinden bağlıdır.

-Başkan Yardımcısı Pence önümüzdeki günlerde Ortadoğu'ya gidecek.



Ayrıntılar geliyor...