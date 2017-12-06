Trump: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın vakti gelmiştir

[ABD'nin Kudüs Provokasyonu]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin açıklama yaptı.
Trump'ın konuşmasından önemli satırbaşları şöyle:
-Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın vakti gelmiştir.
-İsrail-Filistin sorununda yeni yaklaşım gerekiyor.
-Dışişleri Bakanlığı'na, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlanması talimatını verdim.
-İsrail'in kendi başkentini belirleme hakkı var.
-ABD, bu adımı ile barış taahhüdünden vazgeçmiş değildir.
-Bu karar, nihai sınırlar konusunda bir taraf tuttuğumuz anlamına gelmemektedir.
-Eğer taraflar isterse, 2 devletli çözüme geri dönebiliriz.
-ABD, hem İsrail hem de Filistinliler tarafından kabul edilebilir bir barışa yardım etme taahhütüne derinden bağlıdır.
-Başkan Yardımcısı Pence önümüzdeki günlerde Ortadoğu'ya gidecek.
Ayrıntılar geliyor...