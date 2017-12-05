Trump "Kudüs" kararını bugün açıklayacak

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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili kararını çarşamba günü (bugün) ilan edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın bazı ülke liderleriyle görüştüğü ve bu görüşmelerde "ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaması" yönünde uyarılar da aldığı şeklindeki bir soruya Sanders, "Başkan'ın bugün(çarşamba) yapacağı açıklaması öncesinde bu konunun detaylarına girmek istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Liderlerle telefon trafiği

ABD Başkanı Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile dün yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini ifade etmişti.

Görüşmede Abbas'ın, Trump'ı bu yönde atacağı bir adımın barış sürecine zarar vereceği, bölgesel ve evrensel güvenliği ve istikrarı tehlikeye atacağı yönünde uyardığı kaydedilmişti.

Trump ayrıca Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile de konuyu ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.

Seçim sürecinde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump'ın bugün açıklamasında bu yönde kararını açıklayabileceği ifade ediliyor. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.

Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu, ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmamıştı.

Kaynak: AA