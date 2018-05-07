Trump, ABD'nin yeni İsrail büyükelçilik binasının açılışına katılmayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı ABD'nin yeni İsrail büyükelçilik binasının açılışına, Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın öncülüğündeki delegasyonun katılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta Kudüs'te açılacak bina için düzenlenecek törene katılacak delegasyon listesinde Trump yer almadı.

Açıklamaya göre, ABD delegasyonuna Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan başkanlık edecek. Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in de katılacağı delegasyonda ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt da yer alacak.

Daha önceki açıklamalarında elçilik açılışına katılabileceğini dile getiren Trump listede yer almazken, ABD Başkanı'nın İsrail ile yakın ilişkilerinde önemli yer tutan kızı ile damadının isimlerinin delegasyonda olması dikkat çekti.

İsrail'in, 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınması beklenen ABD Büyükelçiliği için kentteki bazı cadde ve sokaklara adres levhaları yerleştirdiği bildirilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı açıklamada, devlet temsilcilerini, diplomatları ve sivil toplum kuruluşlarını ABD'nin 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı büyükelçilik açılış törenini boykot etmeye çağırmıştı.

ABD Büyükelçiliğinin yeni bina inşa edilene kadar ABD'nin Kudüs'teki Başkonsolosluğunun geçici merkez olarak kullanması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA