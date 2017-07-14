Trump, Kralı Selman ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Kral Selman'ın Başkan Trump’ı Musul’da DEAŞ’a karşı kazanılan zaferden dolayı tebrik ettiği bildirildi.

İki liderin Katar ile diplomatik krizin çözümüne yönelik çabaları da ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Başkan, özellikle terörizme sağlanan tüm fonların kesilmesinin ve aşırıcı ideolojilerin geçersizliğini dile getirmenin önemli olduğunu vurguladı." ifadelerine yer verildi.