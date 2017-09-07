  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Trump, Kral Selman ile görüşecek

ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşen Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, 2018 yılının ilk aylarında Washington'a ziyarette bulunacağı bildirildi.

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Trump, Kral Selman ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yapan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yılbaşından sonra Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Beyaz Saray, Trump-Kral Selman görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"İki lider, Ortadoğu'da güvenlik ve refahın artırılması da dahil ortak önceliklerin geliştirilmesinin yollarını tartıştı." ifadesine yer verilen açıklamada, Kral Selman'ın 2018 yılının ilk aylarında Beyaz Saray'ı ziyaret ederek Trump ile görüşeceği bildirildi.

Daha önce de birçok kez telefon görüşmesi yapan iki lider, geçen mayıs ayı sonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmiş, söz konusu ziyarette iki ülke arasında 40'a yakın kalemde toplam 380 milyar dolarlık silah anlaşmasına imza atılmıştı.

Etiketler: Trump, Kral Selman, abd, Suudi Arabistan
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