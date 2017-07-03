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Trump, Körfez ülkeleri liderleriyle görüştü

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman, Katar Emiri Al Sani ve BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı konuştu.

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Trump, Körfez ülkeleri liderleriyle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar kriziyle ilgili son gelişmeleri Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı konuştuğu bildirildi.

Beyaz Saray, Trump'ın Körfez ülkeleri liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump'ın, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında devam eden anlaşmazlıkla ilgili kaygılarını dile getirdiği vurgulandı.

Trump'ın terörün finansmanının durdurulması ve aşırılıkçı ideolojinin itibarsızlaştırılmasının önemine dikkat çektiği belirtilen açıklamada, "Başkan, Riyad Zirvesi'nde ortaya konan 'terörün yenilmesi' ve 'bölgesel istikrarın yaygınlaştırılması' amaçlarına ulaşılması için bölgedeki birliğin kritik olduğunun altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın bu süreçteki amacının, "terörizmin finansmanının sonlandırılması" olduğu belirtildi.

Bazı Arap ülkeleriyle Katar arasında devam eden krizin başında Doha yönetimi, hem bölge ülkeleri hem de ABD tarafından teröre destek vermekle suçlanmış, Katar ise bu iddiaları tümüyle reddetmişti. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Trump, Katar'ı teröre finansman sağlamakla suçlamış, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Savunma Bakanı Jim Mattis ise "Katar'ın ABD için önemli bir müttefik olduğu" yönünde açıklamalar yapmıştı.

Etiketler: ABD başkanı Trump, Körfez ülkeleri liderleri
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