Trump-Kim zirvesinin iptal edilmesine İngiltere'den ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da görüşeceğini açıkladı.

Açıklamanın üzerinden 2 hafta geçmeden, Kim Jong-un'a gönderdiği mektupta görüşmenin iptal edildiğini duyurdu.

"Hayal kırıklığı"

Gelişmelerle ilgili İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara", zirvenin yapılmamasını hayal kırıklığına olarak nitelendirdi.

İngiltere'ye göre Kore Yarımadası'nda, nükleer silahların geri döndürülemeyecek şekilde yok edilmesini sağlayabilecek bir anlaşma gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için de ortaklarıyla çalışmayı sürdürecek.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise bir açıklama yaparak, Kuzey Kore'yi yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye davet ederek, "Kuzey Kore'nin bunu yapacağını umuyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, zirveyi iptal etti

Trump bugün Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılacak zirveye katılmayacağını söyledi.

Kim, geçen hafta ABD’nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat yapmaya başlamasından dolayı Donald Trump’ı, Singapur zirvesine katılmamakla tehdit etti.

Trump ise dün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşme öncesinde Singapur zirvesinin 12 Haziran'da olmayabileceğini açıkladı.

Kaynak: AA