Trump-Kim zirvesine Güney Kore lideri Moon da katılabilir

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un 12 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen görüşmesi hakkında yeni haberler gelmeye başladı.

Trump ve Kim arasında yapılması muhtemel zirveye Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in de katılma ihtimali ortaya atıldı.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan bir yetkili, zirve öncesi görüşmelerin ve çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, bu görüşmelerin sonuçlarına göre Moon'un zirveye katılabileceğini söyledi.

Bir üçlü zirvenin yapılması, Moon ve Kim'in Panmunjom Ateşkes Köyü'nde 27 Nisan'da yaptıkları zirvede önerilmişti.

Merakla beklenen Trump-Kim zirvesi

Trump, geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti.

Daha sonra Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen, ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini ifade etmişti.

ABD heyeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında yapılması muhtemel zirve için dün Kuzey Kore'ye varmış ve Panmunjom Köyü'nde görüşmelerine başlamıştı.

Kaynak: AA