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Trump-Kim zirvesi sırasında 40 bin siber saldırı gerçekleşti

Singapur'da düzenlenen ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmeleri sırasında 40 bin siber saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

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Trump-Kim zirvesi sırasında 40 bin siber saldırı gerçekleşti

ABD tabanlı teknoloji şirketi F5 Networks ve veri ortağı Loryka tarafından toplanan verilere göre, geçen hafta Singapur'da düzenlenen Trump-Kim zirvesi sırasında 40 bin siber saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıların yüzde 88'inin Rusya, yüzde 8'inin Brezilya ve yüzde 2'sinin de Almanya tabanlı olduğu bildirildi.

Yüzde 2'lik saldırının ise aralarında ABD ve Kanada'nın da bulunduğu diğer ülkelerden kaynaklandığı belirtildi.

Singapur Siber Güvenlik Kurumu (CSA) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zirve sırasında tespit edilen herhangi bir başarılı siber saldırı olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, Siber saldırı, kim
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