Trump - Kim zirvesi iptal edildi

Beyaz Saray'ın yayınladığı mektupta Trump, Kim Jong-un’un son dönemde yaptığı "düşmanca ve öfkeli" açıklamalar nedeniyle bu kararı aldığını belirtti.

Trump mektubunda, Kim Jong-un için, "Seninle orada olmayı dört gözle bekliyordum. Maalesef, en son ifadende gösterdiğin muazzam öfke ve açık düşmanlığa dayanarak, şu anda bu toplantıyı yapmanın uygunsuz olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamasının ardından ABD hisseleri gerilerken, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 2.97 ile günün dip seviyesini gördü.

Karşılıklı tehditler gelmişti

Kuzey Kore, nükleer silahlardan vazgeçilmesi konusunda ABD'nin ısrar etmesi halinde, Trump ve Kim arasında yapılması planlanan zirvenin yeniden değerlendirilebileceğini söylemişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Başkan Donald Trump'ı "oyalamaması" gerektiğini söylemiş, bunun "büyük bir hata olacağı"nı savunmuştu.

Hatıra parası dahi yapılmıştı

ABD, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan tarihi zirve için hatıra parası bastırmış, paraların üzerinde Kim için "yüce lider" ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesinin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanıyordu. Zirve kararı, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlılığını ifade etmesinden sonra alınmıştı.

Nükleer deneme sahasını imha ediyor

Kuzey Kore, nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha etmeye başlamıştı.

Kaynak: Reuters