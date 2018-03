Trump, Kim ile görüşmeyi dört gözle bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, dün gece Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmelerinin çok iyi gittiği ve Kuzey Kore liderinin kendisiyle görüşmeyi dört gözle beklediği mesajını aldığını açıkladı.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost!

ABD Başkanı, birçok yönetim sırasında ve yıllar boyunca herkesin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını ve barışı çok küçük bir ihtimal olarak bile görmediğini belirterek "Şimdi Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru şeyi yapacağı büyük olasılık. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting!