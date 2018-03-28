  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Trump, Kim ile görüşmeyi dört gözle bekliyor

Trump, Kim ile görüşmeyi dört gözle bekliyor

ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un barış için doğru şeyi yapacağı büyük olasılık. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum" dedi.

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Trump, Kim ile görüşmeyi dört gözle bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, dün gece Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmelerinin çok iyi gittiği ve Kuzey Kore liderinin kendisiyle görüşmeyi dört gözle beklediği mesajını aldığını açıkladı.

 

ABD Başkanı, birçok yönetim sırasında ve yıllar boyunca herkesin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını ve barışı çok küçük bir ihtimal olarak bile görmediğini belirterek "Şimdi Kim Jong-un'un halkı ve insanlık için doğru şeyi yapacağı büyük olasılık. Görüşmemizi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

 

Trump öte yandan, "bu süre zarfında ne yazık ki her ne pahasına olursa olsun azami yaptırım ve baskının sürdürülmesi gerektiğini" vurguladı.

Şinhua ajansı, Kuzey Kore İşçi Partisi Komitesi Başkanı ve Devlet Konseyi Başkanı Kim Jong-un'un, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 25-28 Mart'ta Çin'e resmi olmayan bir ziyaret yaptığını duyurmuştu.

Kim'in Çin ziyareti sırasında Şi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD ile ayrı ayrı yapacağı liderler zirvelerine dair konuların görüşüldüğü aktarılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in Nisan sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, şi cinping, Kuzey Kore, Kim Jong-un, görüşme, çin, abd
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