Trump: Kennedy suikastıyla ilgili tüm belgeler açıklanacak

ABD Donald Trump, Kennedy suikastına ilişkin belgeler konusunda sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj gönderdi.

Donald Trump, "Hayatta olanların isim ve adreslerini içerenler hariç Kennedy suikastıyla ilgili tüm belgeler açıklanacak." dedi.

Trump, CIA ve diğer ilgili birimlerden yetkililerle kapsamlı görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu görüşmelerin ardından Kennedy suikastına ilişkin olarak halen hayatta olanların isim ve adreslerini içerenler hariç tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasına izin verme kararı aldığını belirtti.

35. Amerikan Başkanı John Fitzgerald Kennedy suikastıyla ilgili gizli belgelerin sadece 2 bin 800’ünün kamuoyuna açıklanmasına izin verildi. Yaklaşık 18 bin belge ise hala gizli tutuluyor.

Kennedy'e , 22 kasım 1963’te Dallas’ta suikast düzenlenmişti. Suikastın ardından ortaya atılan komplo teorileri yıllarca gündemi meşgul etmişti.

Kaynak: TRT Haber



