Trump, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, liderlerin telefon görüşmesinde Kuveyt Emiri Sabah el-Cabir el-Ahmed es-Sabah'ın Trump ile gerçekleştirdiği toplantının ele alındığını söyledi.

Al Sani, Trump'ın, Körfez krizinin en kısa sürede sona ermesi gerektiği üzerinde durduğunu ve tüm tarafları diyaloğa çağırdığını ifade etti.

Katar'ın, Kuveyt Emiri'nin ara buluculuk faaliyetlerini takdir ettiğini belirten Al Sani, ambargo uygulayan ülkelerin 13 maddelik talep listesiyle ilgili olarak ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın "Talepler uygulanabilir olmalı." yönündeki sözlerine atıfta bulundu.

Körfez krizinin, diyalog yoluyla ve egemenlik ilkesine halel getirmeyecek temeller çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Al Sani, çözümün bir tarafın diğerine direktifte bulunmasıyla değil karşılıklı yükümlülük altına girerek sağlanabileceğini sözlerine ekledi.