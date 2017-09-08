  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.403
    EURO 4.106
  • BIST 109742.95
    ALTIN 147.992
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Trump, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, liderlerin telefon görüşmesinde Kuveyt Emiri Sabah el-Cabir el-Ahmed es-Sabah'ın Trump ile gerçekleştirdiği toplantının ele alındığını söyledi.

Al Sani, Trump'ın, Körfez krizinin en kısa sürede sona ermesi gerektiği üzerinde durduğunu ve tüm tarafları diyaloğa çağırdığını ifade etti.

Katar'ın, Kuveyt Emiri'nin ara buluculuk faaliyetlerini takdir ettiğini belirten Al Sani, ambargo uygulayan ülkelerin 13 maddelik talep listesiyle ilgili olarak ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın "Talepler uygulanabilir olmalı." yönündeki sözlerine atıfta bulundu.

Körfez krizinin, diyalog yoluyla ve egemenlik ilkesine halel getirmeyecek temeller çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Al Sani, çözümün bir tarafın diğerine direktifte bulunmasıyla değil karşılıklı yükümlülük altına girerek sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Etiketler: Trump, Katar Emiri Al Sani
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER