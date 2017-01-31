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Trump kararnameye uymayan Yates'i görevden aldı

ABD Başkanı Trump, Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına kapıları kapatan kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden aldı.

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Trump kararnameye uymayan Yatesi görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına kapıları kapatan kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden aldı. 

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Adalet Bakanlığına vekalet eden Yates'i görevden aldığı bildirilerek, “Adalet Bakanı Vekili Sally Yates Birleşik Devletler vatandaşlarını korumaya yönelik tasarlanmış yasal bir kararnameyi uygulamayı reddederek Adalet Bakanlığına ihanet etmiştir. Bu kararnamenin yasallığı Adalet Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından onaylanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yates’in eski Başkan Barack Obama’nın atadığı bir yetkili olduğu ve sınırlar ile yasadışı göçmenlik konularında zayıf olduğu öne sürüldü.

Yates'in yerine Virginia Doğu Bölge Savcısı Boente getirildi

Açıklamada, Yates’in yerine Virginia Doğu Bölge Savcısı Dana Boente’nin atandığı ifade edildi.

Görevden alınan Yates, bir mektupla Adalet Bakanlığı avukatlarına Trump’ın cuma günü imzaladığı vize yasağı kararını mahkemelerde savunmamaları talimatını vermişti. AA

Etiketler: Sally Yates, Donald Trump, müslüman, abd 7 ülkeye kapılarını kapattı
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