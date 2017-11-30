  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Trump kabinesinde değişiklik iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın birkaç hafta içinde görevden alınacağı ve yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun atanacağı iddia edildi.

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Trump kabinesinde değişiklik iddiası

Amerika Birleşik Devletleri, kabine revizyonu iddialarıyla çalkalanıyor.

New York Times gazetesinin iddiasına göre Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Mike Pompeo getirilecek.

Gazeteye göre, Beyaz Saray yetkilileri, değişiklik sinyalini doğruladı.

Beyaz Saray'ın birkaç hafta içinde Tillerson yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirilmesini öngören bir planı ele alacağı iddia edildi.

CIA Başkanı Mike Pompeo yerine ise Senatör Tom Cotton'un geleceği öne sürülüyor.

Bir süredir Amerikan kamuoyu, Başkan Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un arasının bozuk olduğu iddiasını konuşuyordu.

Kuzey Kore başta olmak üzere pek çok başlıkta ikilinin farklı düşündüğü dile getiriliyordu.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, CIA
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