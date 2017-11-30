Trump kabinesinde değişiklik iddiası

Amerika Birleşik Devletleri, kabine revizyonu iddialarıyla çalkalanıyor.

New York Times gazetesinin iddiasına göre Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Mike Pompeo getirilecek.

Gazeteye göre, Beyaz Saray yetkilileri, değişiklik sinyalini doğruladı.

Beyaz Saray'ın birkaç hafta içinde Tillerson yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirilmesini öngören bir planı ele alacağı iddia edildi.

CIA Başkanı Mike Pompeo yerine ise Senatör Tom Cotton'un geleceği öne sürülüyor.

Bir süredir Amerikan kamuoyu, Başkan Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un arasının bozuk olduğu iddiasını konuşuyordu.

Kuzey Kore başta olmak üzere pek çok başlıkta ikilinin farklı düşündüğü dile getiriliyordu.

Kaynak: TRT Haber