  • 05 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.427
    EURO 4.091
  • BIST 108804.88
    ALTIN 147.292
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Trump, Japonya ve G.Kore'ye silah satışını onayladı

Trump, Japonya ve G.Kore'ye silah satışını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ve Japonya'ya oldukça gelişmiş askeri ekipman satışına onay verdiğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump, Japonya ve G.Koreye silah satışını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Güney Kore ve Japonya'nın, ABD'den önemli miktarda, oldukça gelişmiş askeri ekipman satın almasına onay verdiğini" bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya ve Güney Kore'nin, ABD'den önemli miktarda, oldukça gelişmiş askeri ekipman satın almasına izin veriyorum." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, Kuzey Kore'nin 3 Eylül'deki hidrojen bombası denemesi konusunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştüğü, liderlerin Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tavır içinde olduğu kaydedilmişti.

Moon ile görüşmesinde Trump'ın, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesine yönelik kısıtlamaların kaldırılması ile bu ülkeye milyarlarca dolarlık yeni silah satımı konusuna prensipte onay verdiği bildirilen açıklamada, "İki lider, ellerindeki tüm araçları kullanarak Kuzey Kore üzerindeki baskının artırılması konusunda anlaştı." ifadesine yer verilmişti. AA

Etiketler: Trump, abd, Japonya, güney kore
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER