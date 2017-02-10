  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Trump İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana ilk defa İsrail'i Filistin topraklarındaki yerleşim birimleri konusunda eleştirdi.

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Trump İsrailin yasa dışı yerleşim birimlerini eleştirdi
ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail Hayom" gazetesine yaptığı açıklamada, "Yerleşimlerin barış sürecine faydası yok. Kullanılabilir araziler sınırlı ve her yerleşim yeri inşasında bunlar daha da azalıyor. Bütün seçenekleri araştırmamız lazım. Ancak bunun barış için iyi bir şey olduğunu sanmıyorum." dedi.
 
Filistin ile İsrail arasında barış istediğini belirten Trump şunları kaydetti:
 
"Görevim süresince İsrail'i kınamak istemiyorum. İsrail'in kınama ve zorluklar konusunda uzun bir tarihi var. Ben İsrail'i çok iyi anlıyorum ve takdir ediyorum. İnanıyorum ki barış İsrail için de mükemmel olacak."
 
Anlaşma konusunda iyimser olduğu mesajını veren Trump, "Elbette barış, herkes için iyi olmadığı sürece iyi sayılmaz. Bazıları anlaşma sürecinin devam etmesini mümkün görmüyor. Ben onlara katılmıyorum. İnanıyorum ki anlaşmaya varabiliriz, buna ihtiyacımız var." diye konuştu.
 
"Büyükelçilik konusunu iyice düşünüyorum"
 
Trump, ABD Büyükelçiğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusunu ise ciddi şekilde düşündüğünü kaydetti.
 
ABD Başkanı, "Konuyu düşünüyorum, üzerinde çalışıyorum. Bu kolay bir karar değil. Uzun yıllardır konuşulan bir konu ve kimse bu kararı almak istemiyor. Ben de konuyu iyice düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. AA
 
Etiketler: amerika birleşik devletleri (ABD) başkanı donald t, israil'in filistin'deki yasa dışı yerleşim yerleri
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