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Trump iş dünyası liderleriyle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlenen kahvaltıda Amerikalı iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği bildirildi.

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Trump iş dünyası liderleriyle görüştü
Trump, Beyaz Saray'da kahvaltı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş dünyası üzerindeki regülasyonların yüzde 75 veya daha fazlasını kaldırmayı hedeflediğini belirtti.
 
ABD'de kurumlar vergisi oranını yüzde 35 seviyesinden yüzde 15-20 aralığına düşüreceğini de ifade eden Trump, Amerikalı orta sınıf üzerindeki vergileri de "önemli ölçüde" azaltacağı bilgisini verdi.
 
Trump, ayrıca, seçim kampanyasında dile getirdiği gibi, üretimlerini yurt dışına taşıyan Amerikan şirketlerini ABD'ye geri getireceğini de yineledi.
 
Beyaz Saray'da düzenlenen kahvaltıya Amerikalı savunma devi Lockheed Martin, çelik devi U.S. Steel, elektrikli otomobil üreticisi ve enerji şirketi Tesla Motors, bilgisayar üreticisi Dell ve beyaz eşya firması Whirlpool'un üst düzey yöneticileri katıldı.
 
Uzmanlar, Trump'ın regülasyonları büyük ölçüde kaldırması ve vergileri azaltması durumunda ABD'nin bütçe açığının artabileceği uyarısında bulunurken, Trump yönetimi söz konusu planların gerçekleştirilmesi durumunda bütçe açığındaki olası artışın ABD ekonomisinde yakalanacak daha güçlü büyümeyle telafi edilebileceğini savunuyor.
 
Trump, pazar günü yaptığı açıklamada da Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakereye açacağını söylemiş, konuyu Kanada ve Meksikalı liderlerle yapacağı toplantıda gündeme getireceğini belirtmişti. AA
 
Etiketler: Beyaz Sarayi trump, abd, iş dünyası liderleri
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