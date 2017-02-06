  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Trump İngiliz parlamentosuna hitap edemeyebilir

Avam Kamarası Başkanı Bercow, ABD Başkanı Donald Trump’ın parlamentoya hitap etmesine karşı olduğunu açıkladı.

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Trump İngiliz parlamentosuna hitap edemeyebilir
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, yaz aylarında İngiltere'ye devlet ziyareti gerçekleştirmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump'a parlamentonun kraliyet galerisinde milletvekillerine ve lordlara hitap etmesi için davette bulunmayacağını söyledi.
 
Parlamentonun bugünkü oturumunda konuşan Bercow, "Irkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı olmanın ve hukuk önünde eşitlik ile yargı bağımsızlığına destek vermenin" Avam Kamarası için önemli olduğunu belirterek, "Trump'a parlamentonun kraliyet galerisinde konuşması için bir davette bulunmayı istemem." dedi.
 
Trump'ın galeride konuşmasına, nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı getiren kararnamesinden önce de karşı olduğunu anlatan Bercow, söz konusu kararnameden sonra bu konudaki düşüncesinin pekiştiğini kaydetti.
 
İngiltere Başbakanı Theresa May geçtiğimiz günlerde ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Trump'a Kraliçe 2. Elizabeth'in "devlet ziyareti" davetini iletmiş, davet ABD'nin yeni başkanı tarafından kabul edilmişti. AA
 
Etiketler: Donald Trump, ingiliz parlamentosu, ilgiltere ziyareti, Avam Kamarası Başkanı John Bercow
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