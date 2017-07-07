Trump ile Putin, 'seçimlere müdahale' konusunu konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Hamburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Rusların 2016 Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" iddialarını Putin'e sorduğunu, Putin'in ise iddiaları reddettiğini açıkladı.

Tillerson, Almanya'nın Hamburg kentinde devam eden G20 Zirvesi kapsamında bir araya gelen Trump ile Putin arasındaki görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın 2016 Amerikan başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddialarının iki lider arasındaki görüşmede ilk konu olarak konuşulduğunu belirten Tillerson, "Başkan, Rusların 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili olarak Amerikan halkının endişelerini dile getirerek oturuma başladı. Bu konuyla ilgili çok dinamik ve uzun bir görüşme yaptılar." dedi.

Putin, iddiaları reddetti

Tillerson, toplantı boyunca Trump'ın konuyu birkaç kez gündeme getirdiğini vurgulayarak, "Başkan, Rusya'nın (seçimlere) müdahalesiyle ilgili olarak Devlet Başkanı Putin'i birkaç kez sıkıştırdı. Devlet Başkanı Putin, bu tür bir müdahaleyi reddetti." diye konuştu.

Bu görüşmeler sonucunda somut bir karar alınıp alınmadığı sorularına net bir yanıt vermeyen Tillerson, konuyla ilgili mesafe kat edilecek temasların gerçekleştirileceğine inandığını belirtti.

Seçimlere müdahale konusuyla ilgili olarak iki liderin görüşme ve temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığını ifade eden Tillerson, bu konuda şeffaf bir şekilde görüşmelerin süreceği mesajını verdi.

İlk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren Trump ile Putin, 40 dakika olarak planlanan ancak 2 saat 16 dakika süren buluşmada başta Suriye'de ateşkes, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları, Ukrayna'daki son durum ile ikili ve bölgeler ilişkiler gibi birçok konuda fikir alışverişinde bulunduklarını bildirilmişti.

Almanya'nın Hamburg kentinde devam eden G20 Zirvesi kapsamında Trump'ın, Putin de dahil birçok devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirilmişti.