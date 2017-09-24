  • 24 EYLÜL 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.498
    EURO 4.183
  • BIST 104122.85
    ALTIN 145.734
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump ile NBA yıldızları arasında 'davet' tartışması

Trump ile NBA yıldızları arasında 'davet' tartışması

Trump, Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin geçen sezonki şampiyonluğun ardından takımıyla birlikte Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret için davetini geri çekti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump ile NBA yıldızları arasında davet tartışması

ABD Başkanı Donald Trump'ın NBA ligi takımlarından Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry'nin geçen sezonki şampiyonluğun ardından takımıyla birlikte Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret için davetini geri çektiğini açıklaması spor camiasında tepkilere yol açtı.

Trump, cumartesi günü Twitter'da yayınladığı mesajında, şampiyonluk ziyareti için Beyaz Saray'a gitmek istemediğini açıklayan Curry için, "Şampiyon bir takım için Beyaz Saray'ı ziyaret etmek büyük onurdur. Görünüşe bakılırsa Stephen Curry tereddüt ediyor. O halde davet geri çekilmiştir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın mesajına, Curry'nin melektaşı ve rakibi Lebron James'ten ilginç bir yanıt geldi. James, Twitter'dan paylaştığı mesajında Trump'ı kastederek, "Seni serseri, Stephen Curry zaten gelmeyeceğini söylemişti. Yani ortada davet falan yok. Beyaz Saray'a ziyaret etmek sen oraya gelene kadar bir onurdu." diye yazdı.

Golden State Warriors yönetimi de Trump'ın mesajının ardından yaptığı açıklamada, bir lig geleneği olarak Beyaz Saray'a yapmayı planladıkları şampiyonluk ziyaretinin bu koşullarda gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini belirterek, takım olarak başkent Washington'a yapacakları ilk ziyarette, "eşitlik, çeşitlilik ve birliktelik değerlerini vurgulayan etkinliklere katılacaklarını" aktardı.

Öte yandan Trump, cuma günü Alabama'da düzenlediği mitingde, ulusal futbol ligi NFL'de bazı oyuncularının siyahlara yönelik polis şiddetini protesto etmek için maçlar öncesinde ulusal marş çalınırken ayağa kalmayarak, diz üstüne çökerek veya yumruklarını havaya kaldırarak yaptıkları protestoları "bayrağa saygısızlık" olarak niteleyen ve bu oyuncuların takımlarından kovulmaları gerektiğini öne süren yorumlarını, Twitter üzerinden bir kez daha yineledi.

Trump, "Eğer bir sporcu NFL'de ve diğer liglerde oynayıp milyonlarca dolar para kazanıyorsa, büyük Amerikan Bayrağına (ve ülkesine) saygısızlık etmeye hakkı olmamalı. Bu kişiler milli marş okunurken ayağa kalkmalı. Yoksa, kovuldun defol! Yapacak başka şey bul." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu mesajına da spor camiasından çok sayıda tepki geldi. 

Etiketler: abd başkanı donald trump, nba, beyaz saray
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER