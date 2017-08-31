Trump ile Kral Selman telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; Trump, Katar krizinin çözümü konusunda bölgedeki ülkelere diplomasi çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Başkan, terörizmle mücadele ederken birliği sağlayabilmek amacıyla diplomatik çözüm bulunması noktasında bütün tarafları teşvik etti" ifadesine yer verildi.

İki liderin terörle mücadeleyi ele aldığı bildirildi.

Trump ile Kral Selman'ın, "İran'ın bölgeye tehdit teşkil ettiği" konusunda da görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Kral Selman, Harvey kasırgasında hayatını kaybedenler için Trump'a başsağlığı diledi.

