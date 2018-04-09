Trump ile İbadi Doğu Guta'yı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi telefonda görüştü. Trump-İbadi görüşmesinn ardından Beyaz Saray yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan İbadi, Suriye'deki durumu ve Şam yakınlarındaki ürkütücü muhtemel kimyasal saldırı haberlerini ele aldılar" denildi.

İbadi'nin Trump'a, DEAŞ'a karşı mücadelede ABD'nin verdiği "kararlı destekten" dolayı teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, "İki lider ayrıca DEAŞ'ın kalıntılarının da temizlenmesi sürecinin hızlandırılmasını ve bölgedeki diğer tehditlere karşı beraber çalışma ihtiyacını konuştular" değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca Trump ile İbadi'nin, yaklaşan seçimler öncesinde Irak'ın birlik ve bütünlüğünün önemine de vurgu yaptıkları belirtildi.

Esed rejimi önceki gün akşam saatlerinde, ablukada tuttuğu Duğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde kimyasal silah kullanmıştı. Saldırı sonucu en az 78 kişi can verirken, yüzlerce kişi de gazdan etkilenmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından, "Başkan Putin, Rusya ve İran, hayvan Esed'i destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek" açıklamasını yapmıştı.

Ayrıca ABD'nin BM Daimi Temsilciği'nin yazılı açıklamasına göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK); Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebi üzerine 9 Nisan Pazartesi günü, kimyasal saldırıyı görüşmek için toplanma kararı almıştı.

Kaynak: AA