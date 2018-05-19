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Trump ile Guterres Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Trump, BM Genel Sekreteri Guterres ile Kuzey Kore, Suriye, İran ve BM'de reform gibi konuları ele aldı.

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Trump ile Guterres Beyaz Sarayda görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada,  ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmede, Birleşmiş Milletler'in (BM) daha etkin ve verimli çalışması konusunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verdiği desteği dile getirdiği kaydedildi. Ayrıca ikilinin, ilerleyen zamanda uluslararası alandaki temel konularda beraber çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptıkları duyuruldu.

Öte yandan, söz konusu görüşmeyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, Guterres ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'ye başarılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: abd, Donald Trump, BM, Antonio Guterres
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