Trump ile Guterres Beyaz Saray'da görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmede, Birleşmiş Milletler'in (BM) daha etkin ve verimli çalışması konusunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verdiği desteği dile getirdiği kaydedildi. Ayrıca ikilinin, ilerleyen zamanda uluslararası alandaki temel konularda beraber çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptıkları duyuruldu.

Öte yandan, söz konusu görüşmeyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, Guterres ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'ye başarılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA