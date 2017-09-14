Trump ile Demokratlar "DACA" konusunda anlaştı

Demokratların Kongredeki liderleri, yasa dışı olarak ülkeye giren göçmen çocukların ABD'de kalmasını sağlayan Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) programı ve sınır güvenliği konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Trump ile görüşmelerinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Kamuoyunda "Deferred Action for Childhood Arrivals" ifadesinin kısaltması DACA olarak bilinen ve 16 yaşından önce ABD'ye yasa dışı getirilen göçmen çocukların bu ülkede yasal olarak yaşamasına imkan veren programı kısa süre önce sona erdiren Trump ile verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden iki Demokrat, sayıları 800 bini bulan genç göçmenlerin sınır dışı edilmemesi ve haklarının korunması noktasında onunla uzlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Buna göre Demokratlar kısa süre içinde ABD Kongresinde gerekli yasal çalışmaları başlatarak yüz binlerce göçmen gencin ülkede kalmasına olanak sağlayacak yasal süreci başlatacak. Önemli sayıda Cumhuriyetçinin de desteğini alması beklenen yasal çalışmaların kısa zamanda tamamlanabileceği belirtiliyor.

Meksika sınırına duvar konusunda anlaşma yok

Görüşmede, ABD'nin özellikle güney sınır güvenliği noktasında da mutabık kaldıklarını aktaran Demokratlar, Trump'ın Meksika sınırına örmeyi planladığı duvarla ilgili ise herhangi bir anlaşmanın söz konusu olmadığını duyurdu. AA