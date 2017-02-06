Trump ikinci haftasını bürokratik krizle tamamladı

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ikinci haftasını önceki hafta imzaladığı yedi Müslüman ülkeye vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan Başkanlık Kararnamesinden kaynaklı bürokratik krizle tamamladı.

Irak, İran, Suriye, Libya, Yemen, Sudan ve Somali vatandaşlarına geçici süreliğine vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan Kararname'nin yankıları bu hafta da devam etti.

Sokak gösterileri dışında ABD hükümetinin bürokratik ayağında da çatlaklar ortaya çıktı. Adalet Bakanlığına vekaleten bakan Sally Yates, Bakanlık avukatlarına söz konusu kararnameyi mahkemelerde savunmamaları talimatını verdi. Bu talimat üzerine Sally, Trump yönetimi tarafından pazartesi akşamı görevden alındı.

Trump yönetimi kısa bir süre sonra da ABD Göçmenlik ve Gümrük Uygulamaları Direktörü Daniel Ragsdale’ın görevden alındığını açıkladı.

Amerikan yargısının yasak karşısındaki duruşu haftaya damgasını vurdu

Hafta boyunca vize yasağı ile ilgili tartışmalar devam ederken Amerikan yargısının yasak karşısındaki duruşu haftaya damgasını vurdu.

Trump: Sözde yargıç

Cuma akşamı Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı Jamer Robart, Trump’ın vize yasağı uygulamasının ülke çapında durdurulmasına karar verdi.

Robart’ın kararına Beyaz Saray sert tepki gösterirken, Trump Twitter hesabı üzerinden yargıcı "sözde yargıç", kararını ise "gülünç" olarak niteledi.

Trump’ın eleştirisinden kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı, Yargıç Robart’ın kararına binaen söz konusu yedi ülke vatandaşlarına vize sınırlamasını kaldırdığını ve vizesi bulunanların vizesinin iptal edilmeyeceğini duyurdu. Hemen ardından da İç Güvenlik Bakanlığı yargıcın kararının tüm ülkede uygulamaya sokulduğunu açıkladı.

Mahkemeden Trump'ın başvurusuna red

Öte taraftan, Trump yönetimi ise Yargıç Robart’ın kararını temyize götürdü ancak Temyiz Mahkemesi başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesi ve Ulusal Güvenlik Konseyine atama

Trump başkanlığının ikinci haftasında Amerikan halkının uzun süredir beklediği geçen yıl hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesinin muhafazakar üyesi Antonin Scalia’nın yerine Yargıtay’ın 10. Dairesi yargıçlarından Neil Gorsuch’ı atadı.

Muhafazakarlığı ile bilinen Gorsuch, ataması beklenen adaylardan biriydi ancak Senato’da Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer’in de aralarında bulunduğu demokratlar tarafından protesto edildi. Yüzlerce protestocu Kongre ve Anayasa Mahkemesi önünde "Gorsuch’a karşı çık" pankartı açtı. Gorsuch’un göreve başlaması için Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Diğer taraftan Trump’ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyine üyelikleri yeniden düzenleyen Başkanlık Kararnamesi de Washington’da tartışmalara yol açtı.

Trump, Genelkurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörünü konseyin asli üyeliğinden çıkarırken kampanyası sırasında Trump’a politika danışmanlığı yapan ve aşırı sağcı ideolojisi ile bilinen Stehen Bannon’u konseye dahil etti.

Trump’ın bu ataması birçok kesim tarafından eleştirildi. Kongre’deki Yahudi kökenli Demokrat milletvekilleri Trump’a Bannon’un Müslüman ve Yahudi düşmanlığına toleranslı olduğu gerekçesi ile konseyden çıkarılmasını talep eden bir mektup yazdı.

İran'a yeni yaptırımlar getirildi, Rusya yaptırımları gevşetildi

İran’ın salı günü orta ölçekli balistik füze denemesi Washington’da tansiyonları yükseltti. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn kameraların karşısına çıktı ve “İran’ı resmen uyarıyorum” ifadesini kullandı. Flynn ABD’nin İran balistik füze denemesine nasıl bir tepki vereceğini açıklamazken cuma günü Trump yönetimi, İran'ın balistik füze programına ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Kuvvetlerine destek verdiği iddia edilen 25 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

Bununla birlikte ABD Hazine Bakanlığı Rusya'nın istihbarat servisi olan Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) uygulanan bazı yaptırımları gevşetti. Karar ABD yazılım, bilgisayar ve cep telefonu şirketlerinin FSB ile iş yapmasına izin veriyor.

Trump yedi Başkanlık Kararnamesini imzaladı

Beyaz Sarayda ikinci haftasında Trump, aralarında finansal regülasyonlarla ilgili bir kararnamenin de bulunduğu yedi Başkanlık Kararnamesini imzaladı.

Altı yabancı devlet başkanı ile telefonda görüşürken, yeni başkan iş dünyası liderleri ve siber güvenlik uzmanları ile bir araya geldi.

Ayrıca, Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un adaylığı Senato’dan geçti ve Tillerson Beyaz Saray’da düzenlenen bir yemin töreni ile bakanlık koltuğuna oturdu.

Trump kabinesinde Senato’dan onay alıp göreve başlayan diğer bir isim de Ulaştırma Bakanı Elaine Chao oldu. AA