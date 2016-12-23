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Trump iki savunma devini karşı karşıya getirdi

Trump, Lockheed Martin'in F-35 uçağına karşı, Boeing'in F-18 Super Hornet modeli için fiyatlandırma yapmasını istedi.

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Trump iki savunma devini karşı karşıya getirdi
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, savaş uçaklarının maliyetini düşürmek için Amerikan savunma devleri Lockheed Martin ve Boeing'i karşı karşıya getirdi.
 
Trump, Lockheed Martin'in ürettiği savaş uçağının maliyetini eleştirerek, Boeing'in kendi ürettiği savaş uçağı için uygun bir fiyat çıkarmasını istedi.
 
Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Trump, "Lockheed Martin'in F-35 uçağının büyük maliyet ve bütçe aşımı göz önüne alındığında, Boeing'den F-18 Super Hornet uçağı için mukayese edilebilir bir fiyatlandırma yapmasını istedim." ifadesini kullandı.
 
Trump'ın açıklamasının ardından New York borsasının kapanmasından sonra yapılan sınırlı işlemlerde Lockheed Martin'in hisse başına değeri yüzde 2 düştü, Boeing'in hisseleri yüzde 1'e yakın artış kaydetti.
 
Lockheed Martin'in F-35 savaş uçağının birim maliyeti 100 milyon dolardan başlayıp 120 milyon dolara kadar çıkıyor. Boeing'in F-18 Super Hornet modelinin birim maliyetinin ise 60 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
 
Trump, dün Boeing ve Lockheed Martin'in üst düzey yöneticileri (CEO) Dennis Muilenburg ve Marillyn Hewson ile bir araya gelmişti.
 
Muilenburg, ABD başkanlık uçağı Air Force One'ın 4 milyar dolardan daha aza mal olması için Trump'a "kişisel bir söz" verdiğini söylemiş, Hewson da görüşmenin verimli geçtiğini ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde kendisine bir fırsat yarattığını belirtmişti.  AA
Etiketler: abd, Donald Trump, Savaş uçakları, lockheed martin, boeing
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