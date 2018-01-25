Trump: İfade vermeyi dört gözle bekliyorum

Trump, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Mueller'e yeminli sorguda ifade verebileceğini açıkladı.

Trump, gazetecilerin sorusu üzerine, "Ben de gerçekten ifade vermeyi dört gözle bekliyorum. Hiçbir sorun, hiçbir engel yok. Benim esas endişem siz gazetecilerin olanları doğru aktarmanız. " dedi.

Adalet Bakanı Jeff Sessions da Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında ifade vermişti.

ABD Adalet Bakanı Sessions Rusya soruşturmasında ifade verdi

Kaynak: TRT Haber