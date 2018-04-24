  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.088
    EURO 5
  • BIST 110058.62
    ALTIN 174.8
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trump, Hazine Bakanı'nı Çin'e gönderiyor

Trump, Hazine Bakanı'nı Çin'e gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ticaret anlaşmazlıklarını müzakere etmek için birkaç gün içerisinde Çin'e gideceğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trump, Hazine Bakanını Çine gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray’da yaptığı toplantı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasında son dönemde karşılıklı korumacı adımlarla ticaret savaşı endişelerini artıran gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı, "Çin çok ciddi, biz de çok ciddiyiz. Anlaşma yapma şansımız çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Trump, müzakereleri yürütmek üzere toplantıda hazır bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in birkaç gün içerisinde Çin'e seyahat edeceğini kaydetti.

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticarete de değinen Trump, "AB ile ticaretimiz çok adaletsiz ama Fransa ile ticaretimiz adil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yönelik müzakerelerin ise Meksika'da yaklaşan seçimler nedeniyle karmaşık hale gelmesine rağmen iyi gittiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER