  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Trump, Harvey kasırgasının vurduğu Teksas'ı ziyaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Harvey kasırgasının etkili olduğu Teksas eyaletini ziyaret ederek, "Bu kasırga destansı bir kasırgaydı.'' dedi.

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Trump, Harvey kasırgasının vurduğu Teksası ziyaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Harvey kasırgasının etkili olduğu Teksas eyaletini ziyaret ederek, "Bu kasırga destansı bir kasırgaydı. Teksas'da meydana geldi ve buranın insanı bunun üstesinden gelebilir." dedi.

Trump, 25 Ağustos'tan bu yana kasırganın etkilediği Teksas'ı ziyaret etti.

Kendisini dinlemeye gelen kalabalığa seslenen Trump, kasırgadan etkilenen bölgelerde yapılan kurtarma çalışmalarından övgüyle söz etti.

Çalışmaları hızlandıracaklarını belirten Trump, "Eskisinden çok daha iyi bir hale getireceğiz." dedi.

Trump, “Bu kasırga destansı bir kasırgaydı. Teksas'da meydana geldi ve buranın insanı bunun üstesinden gelebilir." ifadesini kullandı.

ABD'de Harvey kasırgası sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu, 450 bin kişinin devlet yardımına ve 30 bin kişinin geçici barınmaya ihtiyaç duyabileceği uyarısı yaptı.

Öte yandan, Houston ve çevresine 25 Ağustos'tan bu yana 65 santimetre yağış düştü. Bu miktarın cuma gününe kadar 127 santimetreye ulaşması bekleniyor. Daha önceki en yüksek yağış, 1978'de Amelie fırtınasında 121 santimetre olarak kaydedilmişti.

Etiketler: Teksas, Harvey Kasırgası, abd başkanı donald trump
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