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Buradasınız : » » Trump, Hanuka Bayramı kutlamasında Kudüs kararına üstü kapalı atıfta bulundu

Trump, Hanuka Bayramı kutlamasında Kudüs kararına üstü kapalı atıfta bulundu

Kudüs kararıyla dünyayı birbirine katan ABD Başkanı Trump'ın skandal kararının etkisi Beyaz Saray'daki Hanuka Bayramı kutlamasında da devam etti.

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Trump, Hanuka Bayramı kutlamasında Kudüs kararına üstü kapalı atıfta bulundu

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Hanuka Bayramını kutladı. Kutlamada, Trump'ın talihsiz Kudüs beyanının etkisi devam etti.

Yahudi bayramı Hanuka için kamera karşısına geçen Trump, 2 gün önce dünyayı ayağa kaldıran açıklamasına üstü kapalı atıfta bulundu. Bayram tebriğinin arasında bir kez daha Kudüs dedi.

Donald Trump, "Bu odada bir sürü mutlu insan olduğunu biliyorum. Kudüs. Teşekkürler. Herkese mutlu bir Hanuka bayramı diliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Beyaz Saray'da düzenlenen törende, başta, Yahudi olan damadı Jared Kushner olmak üzere, Trump'ın ailesi de yerini aldı.  

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: yahudiler, kudüs, israil, hanuka bayramı, Donald Trump, abd
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